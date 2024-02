La unión de las víctimas tras el incendio de Valencia: los vecinos del edificio calcinado deciden constituirse como asociación

Los afectados aseguran que están completamente agradecidos con la solidaridad y los gestos de cariño que están recibiendo. No obstante, también están totalmente desubicados ya que cierran los ojos y vuelven a revivirlo todo.

Incertidumbre, angustia y un resquicio de esperanza es la situación traumática que, en estos momentos, viven las familias de las personas no localizadas tras el incendio de un edificio en València, que además no pueden iniciar el duelo porque no tienen la confirmación del fallecimiento.