Kiko Veniel, una de las víctimas del incendio del edificio de Valencia: "No hubo pánico, hubo una calma tensa"

“Estábamos en el interior de la vivienda y mi mujer bajó con el niño para pasear unos minutos antes y yo de repente vi mucho humo detrás, como una ráfaga y me giré hacia el balcón y vi todo el dispositivo. El humo y las llamas a mi derecha, localicé a mi mujer que estaba abajo y vi el teléfono que me había estado llamando.

A partir de ahí vi que la casa ya se había llenado de humo e intenté abrir por el otro lado, pero vi que era imposible. Cogí a mi perra y me salí fura, me encontré a los vecinos y me dijeron que era de abajo. Llamé al timbre de enfrente y dijimos de salir porque no podíamos estar más."