Un grupo de amigos habría prestado a Dani Alves el millón de euros para pagar la fianza y salir de prisión

Recientemente Depay habría declarado que "nunca decepcionaré a mis amigos y familiares. Esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero no los abandonaré”.

“Mi hermano estuvo en la cárcel durante diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Sin embargo, sí me preguntaron por Benjamin Mendy y Dani Alves. Ambos estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. Ellos son mis amigos", dijo el jugador del Atlético de Madrid.