"Canarias no aguanta más" y baraja alojar a los menores migrantes en colegios en desuso

" Canarias no aguanta más" la presión a la que somete a sus servicios de acogida de menores la llegada continua de pateras y cayucos a las islas, según ha afirmado este lunes el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, que ha indicado que se baraja acondicionar colegios en desuso para alojar a los niños y adolescentes no acompañados.

Según Cabello, los esfuerzos que se están haciendo para frenar esas llegadas "no están sirviendo o no se notan ".

Solo en los primeros nueve días de junio han arribado 200 menores no acompañados y la comunidad autónoma atiende a 5.671 en los 80 centros habilitados, que ya son insuficientes, ha añadido el portavoz, que ha indicado que el asunto de la migración ha sido analizado en el Consejo de Gobierno.

Y por ello reclama al Estado "desde ya" todos los medios para dar respuesta a la llegada de estas personas en cayucos o pateras procedentes de la costa africana, si no quiere "que se vuelva a vivir lo ocurrido en lo que se denominó 'muelle de la vergüenza' de Arguineguín (Gran Canaria)", en el verano de 2020.

Cabello ha reconocido que la medida excepcional que estudian para adaptar infraestructuras educativas donde se puedan alojar menores "no es la más adecuada", pero ha apuntado que es la única opción con la que cuentan después de solicita sin éxito al Ministerio de Defensa tres instalaciones de las islas que serían de "gran ayuda porque las tienen en buenas condiciones".

En cuanto al proyecto de reforma de la Ley Extranjería que propone la comunidad canaria para que el reparto de los menores inmigrantes sea obligatorio y que aún no se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros, ha dicho que "ya no hay la excusa de las elecciones europeas" y "no puede haber otra prioridad" distinta a esta.