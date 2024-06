Navarra, la comunidad autónoma con más divorcios en lo que va de 2024

Los divorcios no consensuados decrecieron un 9,5% hasta los 8.101, mientras que las demandas de separación sin consenso de redujeron un 1,4% hasta las 288. En el primer trimestre del año fueron 18 las demandas de nulidad matrimonial registradas, frente a las 12 del mismo periodo del año pasado, por lo que se ha producido un incremento del 50 %.

En su estadística trimestral, el CGPJ también informa de los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, así como de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas crecieron un 11,9 % hasta las 3.361, mientras que las no consensuadas también aumentaron, en este caso un 4,9 % hasta las 8.491. Las modificaciones de medidas relativas a hijos no matrimoniales también subieron, tanto en el caso de las consensuadas (un 9,8 % hasta las 5.911) como las no consensuadas (un 7,2 % hasta las 7.505).