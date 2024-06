El incomprendido y silencioso duelo tras la muerte de una mascota: "Falta mucha sensibilización"

Ernets Montage dijo que los perros nunca mueren, sino que "duermen junto al corazón de sus dueños" y por eso les pesa tanto el pecho tras su pérdida. Este autor no podía concebir un mundo tan cruel en el que seres que ofrecen amor tan incondicional como el de las mascotas, acabaran desapareciendo a los pocos años de conocerles. Por eso, según su versión, que bajo su punto de vista, debería "enseñarse en las universidades", asegura que los perros no pueden morir "porque no saben hacerlo". Y, lo que hacen es quedarse meneando la cola en el corazón de sus humanos padres, aunque eso les haga echarse a llorar de vez en cuando. Por la molestia.