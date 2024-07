Julián, sexualmente activo a los de 83 años: "Todas las mañanas y todas las noches hay energía y hay ganas"

La iniciativa solidaria de Mediaset España 12 Meses 12 Causas dedica este mes de julio a la soledad no deseada y al aislamiento sociales de los mayores y queremos fijarnos en una cuestión que tradicionalmente se ha silenciado injustamente ...las relaciones sexuales a esa edad. Porque los mayores de 65 años también tienen y las disfrutan, aunque sea de otra forma.

A sus 83 años, Julián cuenta que tiene una vida sexual muy activa . "No quiero describir, pero en fin, todas las mañanas y todas las noches hay energía y hay ganas", le confiesa a María Fente.

"Mi padre jamás me habló de ello y yo no he hablado con mis hijos. O sea, empiezo a hablar ahora". Casi el 65% de los hombres y apenas el 40% de las mujeres mayores de 65 años son sexualmente activos. "Se relaciona con una mejor autoestima, un estado de salud mejor e incluso mayor longevidad", apunta Villar.