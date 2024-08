Una viajera sigue el rastro de su maleta perdida durante dos semanas: "Ha pasado por Londres ocho veces"

23 de julio. Marco y su mujer, residentes en Miami llegan de vacaciones a Oviedo para pasar unos días con la familia. Cuando llegaron a Asturias no encontraron el equipaje . Su aerolínea extravió la maleta de la mujer de Marco y después de dos semanas aún no la han recuperado, según informan en el vídeo Jorge Arenas y Noemí Bautista.

Una maleta que ha viajado más que nadie durante estos 14 días. "Madrid-Londres, Londres-Madrid hasta en ocho ocasiones ", cuenta. "Ahora tengo que esperar a que llegue a Madrid , llamar de nuevo y a ver si me la entregan", explica.

Él ya ha interpuesto una reclamación a la aerolínea que la extravió, de momento sin éxito. En unas semanas vuelven de nuevo a casa y "si no tengo la maleta me imagino que me la tendrán que enviar a Miami", señala.