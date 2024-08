Un campamento de 7 días para superar el bullying: "Tienen derecho a defenderse de forma asertiva y proporcional"

"La víctima de acoso supera el acoso cuando siente que puede y siente que puede cuando tiene una serie de herramientas que, cuando las aplica, siente que es capaz de hacer frente al proceso. El punto de inflexión para que el niño supere el acoso es cuando siente que lo puede afrontar solo", señala Pérez-Castillo, quien defiende que no deben afrontar la situación con violencia, "que no es la solución, pero tampoco con pasividad".

El presidente de la asociación considera que los protocolos de actuación de los colegios frente al acoso escolar no funcionan. "El sistema es un fraude que se protege a sí mismo, pero es la realidad, si no no habría niños víctimas severas a los que no se les dan apoyo psicológico", denuncia, al tiempo que alerta de que cuando un niño es ya víctima severa "está en peligro urgente de autolesiones o de ideación suicida".