El ansia del bufé: el 14% de la comida que acaba en la basura en España procede de lo que dejamos en los hoteles

Alubias, pimientos, bollería y otros alimentos, que juntos suman bastantes kilos de comida, son desechados cada día en los bufets de cientos de hoteles repartidos por toda España. El sector pierde hasta 200 millones de euros al año por todo lo que los clientes deciden no consumir y, por este motivo, están comenzando a tomar medidas para evitarlo.

Un empleado de la plataforma 'Too good to go', Xavier Ribas, asegura que esta problemática lleva sucediendo años y necesita una solución rápida y eficiente por lo que el objetivo de su empresa es "luchar contra el desperdicio de alimentos". Siguiendo esta premisa, ofrecen a usuarios de internet la oportunidad de comprar esa comida, que en un inicio se iba a tirar, para darle una segunda vida y que pueda ser consumida por precios muy bajos.