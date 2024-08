La fiscal Susana Gisbert, sobre el doble crimen machista de Barcelona: "No lo he visto en mis 32 años de carrera"

Respuesta.- Al margen de las circunstancias concretas del caso, lo primero que hay que decir es que no hay un perfil concreto de maltratador. Que esa persona que todo el mundo pensamos que es fantástica y un profesional estupendo en lo suyo, pues ha resultado ser, al menos presuntamente, quien ha cometido este hecho. Y por otro lado, que el maltratador, mientras no se rehabilite de otra manera, será un maltratador con una y con otra pareja y esto es una cosa que vemos habitualmente.

Lo que no habíamos visto, o por lo menos yo no lo he visto en mis 32 años de carrera, es que una misma persona en un mismo día se asesine a dos parejas o exparejas.

R.- Este caso, además, es que yo me imagino al infierno que han pasado estas mujeres pensando que, sufriendo una situación de violencia de género, que no iban a ser creídas. Es difícil cuando ante quien denuncia normalmente, que es entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, es uno de ellos y, además, una persona muy señalada.

R.- Siempre, aunque creamos que no nos van a creer, hay que denunciar. Y además hay que actuar a la primera señal. No pensemos que se va a arrepentir, no lo va a volver a hacer. El maltratador que maltrata una vez normalmente vuelve a maltratar. Y cuando se recibe la primera señal no hay que esperar ni dar tiempo. Y por supuesto, si somos personas del entorno y sospechamos que pasa esto, denunciar, aunque la propia víctima no quiera hacerlo.