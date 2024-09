Jesús Planillo, el cura de Cascante que habla de inmigración en su sermón y tiene que pedir perdón

Jesús Planillo comentó haber estado este verano en varias parroquias de Andalucía. “En un pueblo de 15.000 habitantes, que tiene tres colegios y un instituto..., y un 40% de población musulmana, y no tengo nada contra los musulmanes. .. pero resulta que ahora son 40 las personas que van a misa el domingo cuando antes se llenaba la iglesia. Es lamentable, ¿verdad?”, informa el Diario de Navarra que dijo el sacerdote en la misa.

“En otro pueblo cercano, ya no es el 40 sino el 60%. Familias enteras se van de los barrios porque realmente no pueden vivir. ¿Y por qué? Porque los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los inmigrantes..., que me parece muy bien. ¿Y los nacionales?”, añadió según el citado diario.