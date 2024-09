La comunicación marca la agenda del deporte, la política y la empresa

Este aspecto se ha analizado en el libro ‘ Comunicación y empresa, un binomio de éxito ’, de Carlos Díaz Güell, que ha explicado que “la comunicación en definitiva tiene que plantearse desde un punto de vista muy concreto , es la imagen y la imagen consiste no en cómo te ves tú, si no en cómo te ve el de enfrente y ese es el objetivo fundamental ”.

Y es que la imagen de una empresa no debe ser un fin en sí misma, sino el resultado de hechos y conductas reales, ya que un liderazgo basado en apariencias está destinado al fracaso si no hay coherencia entre el discurso y los hechos. “La comunicación empresarial requiere más conocimiento, más fundamento, no vale el bla bla bla, es decir, ahí hablamos de cuentas de resultados, de acciones concretas, de números… y eso es difícil de ocultar”, ha explicado el autor del libro.