El helado, ese frío y conveniente alimento que casi todos consumimos con asiduidad durante el verano, no es distinto a la gran mayoría de alimentos disponibles en el mercado. Y es que, como la mayor parte de productos alimentarios, no es inmune al deterioro. Aunque a menudo en los envases se muestra tan solo una fecha de consumo preferente en lugar de una fecha de caducidad, esto no implica que estén libres de riesgos si se conserva más allá de ese tiempo prudencial reseñado. Comprender los tiempos de conservación y las precauciones que se deben tener es fundamental para poder disfrutar de un rico helado sin que existan riesgos para la salud.