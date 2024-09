Debido a su alto contenido en azúcares, al comprar helados en el supermercado, es común que pensemos en optar por aquellos que cuenten con la etiqueta ‘ 0% de azúcares ’ en un intento por mantener una alimentación más saludable. Creemos que al elegir estas versiones estamos seleccionando la opción más beneficiosa para nuestra salud, ya que la etiqueta sugiere que el producto es superior a su versión convencional. Otros tienden a pensar que nos ayudarán a adelgazar o que apenas tienen un aporte calórico, aunque esta idea no esté respaldada por expertos ni por sus cualidades nutricionales. Estos consumidores se equivocan .

"Los productos no se han de comprar por lo que dicen por delante sino por lo que indican por detrás y, para un consumo excepcional, no tiene demasiado sentido sustituir el azúcar por una ingente cantidad de polialcoholes. De hecho, las versiones 0% podrían invitar a un mayor consumo sin ser más saludables; además, hay que partir de que no todos los productos van a ser nutricionalmente interesantes, pero eso tampoco se traduce en que un consumo puntual vaya a traducirse en un potencial riesgo para la salud”, afirma Luis Cañada, fundador de FITstore.es.