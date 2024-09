Una joven descubre que tiene cáncer gracias a practicar muay thai: "Una patada que me salvó"

Marta López ha explicado en redes sociales cómo descubrió que tenía cáncer gracias a practicar muay thai

La joven padece sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco frecuente

Los dolores de Marta comenzaron tras recibir una patada practicando muay thai

Una joven ha contado la historia en su cuenta de TikTok de cómo se enteró de que tenía cáncer gracias a practicar muay thai. Marta López ha sido diagnosticada de Sarcoma de Edwin y, como explica en su vídeo, lo descubrió tras recibir una patada practicando este arte marcial.

"Voy a contar cómo me enteré de que tenía cáncer", comienza explicando la joven. "Todo empezó porque yo hacía artes marciales, hacía muay thai, y un día en un entrenamiento, haciendo sparring con un chico, me dio una patada en la zona de las costillas que me hizo un poco de daño", detalla.

Fue en varias ocasiones a urgencias y le dijeron que tenia una fractura en la costilla

"Lo que me pareció raro fue que al cabo de unos días me seguía doliendo, me dolía en la zona de la espalda y aunque no le di mayor importancia, pasó un mes y seguía con un poco de dolor, que era en la espalda, en las costillas, se me iba moviendo", explica. "Fui a urgencias y me hicieron una radiografía y no salió nada, me dieron algo para el dolor y ya está".

"Al cabo de un tiempo, a mí me seguía doliendo y cada vez más, entonces volví", continúa. La joven explica que fue hasta en tres ocasiones a urgencias, donde le dijeron que no tenía nada, pero su dolor no cesaba. "Ya llegó un momento en el que me había salido un pequeño bulto, entonces me mandaron a hacerme una ecografía y me dijeron que tenia un poco de liquido en ese bulto, pero luego el traumatólogo me dijo que no era liquido, que era el callo de fractura porque se me había roto una costilla y se estaba soldando mal", narra.

"Al cabo de unas semanas el dolor empezó a ser mucho más fuerte", explica. Al volver a urgencias, le realizaron una resonancia y un tac y el cirujano torácico comenzó a hacerle preguntas para confirmar el diagnóstico. Tras realizarle una biopsia, confirmaron que tenía Sarcoma de Edwin.

"Cuando me enteré, lo llevé un poco mal”, admite la joven, que asegura que ahora está mucho más animada y que "todo va superbién, cada vez queda menos".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail