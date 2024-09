El hombre acusado de matar a su suegra en la Colònia de Sant Jordi le quitó la vida porque no había cerveza en la casa

Víctor Aníbal T.M. , el hombre detenido este pasado miércoles en la Colònia de Sant Jordi (Mallorca) por presuntamente asesinar a su suegra mediante fuertes golpes y un hachazo letal, atacó a la víctima porque no había cerveza en la casa . Es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil como el detonante de la agresión morta a la mujer, que se produjo durante una discusión.

Poco antes del crimen, apunta ' Última Hora ', el acusado le había manifestado a Erika que nunca se iría de su casa , a pesar de que se había separado hace tiempo de Andrea, la hija de la mujer, con quien también residía en la misma vivienda, porque no tenía dónde ir . Los tres vivían bajo el mismo techo y la peleas eran continuas. De hecho, Víctor Aníbal ya las había amenazado y había sido acusado de romper muebles y montar escándalos.

Todo ocurrió este pasado miércoles por la tarde. Víctor Aníbal volvió sobre las 19:00 horas al domicilio donde residía con Erika y Andrea, quien no estaba en la casa, la cual se ubica en una zona agrícola a dos kilómetros del centro de la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca. El acusado abrió la nevera para coger una cerveza y, al ver que no había ninguna, montó en cólera. Le recriminó a su exsuegra que no quedaran bebidas y se produjo una fuerte discusión. Entonces, el sospechoso golpeó a la mujer en repetidas ocasiones y le asestó, al menos, un hachazo letal.