Portugalete, el primer municipio europeo en lograr que sus comedores generen cero residuos: cómo lo ha logrado

El director pedagógico de Ikastola Astileki, Iñaki Vázquez , ha asegurado que es una manera de hacer un favor a la gente que no tiene los recursos necesarios para adquirir alimentos y que, además, son los propios alumnos quienes colocan la comida en las máquinas para que cualquiera se los pueda llevar de forma gratuita. De esta forma, se busca concienciar en el desperdicio de la comida.

En una frutería de Alicante, las cestas de fruta que suelen tener un costo de 15 euros, se vende por cinco. El motivo está en que, a pesar de tener un buen estado no tiene la estética necesaria para la venta. Un trabajador del establecimiento, Silvio Cismaru, manifiesta que es una manera de ayudar a la gente y la iniciativa, cada vez, "va a más". No obstante, acciones de este tipo para intentar reducir la comida que acaba en la basura no se han implementado aún en los hogares, donde muchos alimentos acaban tirándose.