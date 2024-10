¿Es legal que te pidan una fotocopia del DNI?

El uso de fotocopias del Documento Nacional de Identidad (DNI) es una situación que, aunque puede parecer trivial, está regulado por la ley debido a la naturaleza extremadamente sensible de los datos que contiene. A lo largo de los años, las autoridades han establecido una serie de reglas para proteger a los ciudadanos frente al uso indebido de su información personal, limitando las circunstancias en las que puede solicitarse una fotocopia de este documento.

Sin embargo, fuera de estos contextos, pedir una fotocopia del DNI puede ser considerado innecesario y desproporcionado, especialmente si no se explica con claridad el propósito de la solicitud y no se garantiza que los datos estarán protegidos de forma adecuada. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado en varias ocasiones a empresas por pedir copias del DNI sin una razón válida, ya que esto puede abrir la puerta a posibles fraudes, como la suplantación de identidad.

No es legal solicitar una fotocopia del DNI si no existe una normativa que lo justifique. Por ejemplo, en sectores como la hostelería, aunque los establecimientos están obligados a registrar a los huéspedes, no tienen el derecho de guardar una copia del DNI, ya que la ley solo exige que tomen nota de ciertos datos como el número de documento y otros detalles personales. Pedir la fotocopia en estos casos sería una infracción de la normativa de protección de datos.