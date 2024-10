Conchi Granero narra cómo la cuestionaron tras sufrir una violación: "Si a una chica le pasa, le diría que no denuncie"

Conchi Granero, violada en 2020, cuenta cómo se sintió desde aquella misma noche: "Me sentí cuestionada por la enfermera y por algún empleado del hospital"

"Los Mossos d'Esquadrase pusieron a buscar en el perfil de Instagram y me preguntaron por qué no grité, por qué no lloré", confiesa Conchi

"La jueza me cuestionó por haber sacado el caracter a la hora de declarar", declara la joven de 25 años

Conchi Granero cuenta su historia ante la cámara de 'Informativos Telecinco'. Una joven de 25 años que fue víctima de una violación en el año 2020 y que, tras haber denunciado a su agresor, cuenta cómo se ha sentido todos estos años "maltratada por la justicia".

"Indignación, enfado, rabia, tristeza, desolación, decepción...", esos son los sentimientos que Conchi Granero verbaliza tras vivir un proceso penal donde se ha sentido cuestionada en todo momento. De hecho, mientras se quita las lágrimas de los ojos, la joven considera que el sistema anima a denuciar a las víctimas y que después las dejan abandonadas a la intemperie.

Desde que sufrío la violación en el mes de febrero del año 2020, su camino ha estado lleno de piedras pese a ser la víctima de una agresión sexual. Conchi Granero verbaliza el proceso de revictimización que vivió el mismo día de su violación con "algún empleado del hospital" y llega a confesar que "me he sentido cuestionado por la enfermera". Unas situaciones muy duras que se repitieron continuamente sobre la victima. De hecho, Conchi Granero verbaliza lo que le ocurrió con la letrada del caso: "Me pasó con la jueza, me cuestionó por haber sacado el caracter a la hora de declarar".

También sufrió un caso de revictimización por parte de los Mossos d'Esquadra: "Se pusieron a buscar el perfil de Instagram de una presunta víctima, no me creyeron en ningún momento". Además, verbaliza algunas de las preguntas que tuvo que escuchar después de haber sido violada: "¿Por qué no peleaste?, ¿por qué no gritaste?, ¿por qué no lloraste?".

"Si una chica a la que le acaba de pasar se sienta delante de mí y le tengo que decir 'denuncia o no', yo le digo que no denuncie", expresa con los ojos llorosos mientras recuerda todo el proceso que ha vivido en estos cuatro años. Por último, Conchi Granero quiere mirar hacia el futuro y luchar por las demás: "Por ahora no me siento orgullosa ni fuerte ni valiente, pero creo que hay que ponerle cara a esto que pasa".

