La declaración de la becaria denunciante de Nacho Cano en el juzgado se suspende por motivos médicos

Después de que la inspección de Trabajo diera la razón a Nacho Cano al emitir un informe que certificaba que los 17 becarios mexicanos del musical Malinche no tenían por qué estar dados de alta en el sistema de Seguridad Social. La entidad se basa en que estaban completando la formación teórica "no reglada" y no mantenían una relación laboral encubierta. De hecho, el productor defendió en todo momento su actuación en su última aparición en el plató del programa Código 10: "No hubo ninguna irregularidad".