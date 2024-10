Los únicos conductores que pueden recibir multas sin perder puntos del carné

Uno de los grupos más destacados son los ciclistas y los usuarios de patinetes eléctricos, que son conductores de vehículos, aunque no se requiera un permiso para su utilización. Si bien están sujetos a las normas de tráfico y pueden ser sancionados económicamente por infracciones como saltarse un semáforo o utilizar el móvil mientras conducen, no perderán puntos del carnet de conducir por estas infracciones. Esto se debe a que, para manejar una bicicleta o un patinete eléctrico, no es necesario tener un permiso de conducir. Por lo tanto, las infracciones cometidas con estos vehículos no conllevan la detracción de puntos.