La familia estafada que lleva cuatro meses viviendo en un barco en ruinas: "Mis hijos y yo hemos enfermado"

Como es lógico, Francisco y Shirley perdieron los trabajos por los que se habían trasladado a Canarias y sólo gracias a los esfuerzos de su abogado, Alexis Bethencourt , han conseguido recuperar la llave del pantalán y evitar así que sus cuatro hijos perdieran la escolarización. Su nueva lucha es conseguir el empadronamiento, para poder recibir las ayudas pertinentes del ayuntamiento, como el material escolar y una vivienda social en la que poder vivir en buenas condiciones. Sin embargo, el trámite del padrón se ha convertido en una espiral pues la administración no les otorga una vivienda sin el empadronamiento pero, a su vez, no se pueden empadronar si no acreditan una dirección.

"El barco no consta como vivienda y sin el padrón no podemos acceder a los servicios sociales. Dependemos de un informe portuario de la marina para llevarlo al ayuntamiento y llevamos ya dos semanas esperando. En todo este proceso, sentimos que, cuando se nos abre una puerta, nos cierran otra. Por no hablar de que el hombre que nos arrendó el barco no se ha presentado en el juzgado. Su abogado ha dicho que está en Qatar y, ahora, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en esta situación", ha dicho el padre de familia afectado.