'En boca de todos' emite las declaraciones que Daniel Sancho hizo en el juicio: "Me siento mal, pero no culpable. Mis acciones fueron en defensa propia".

"Edwin me amenazó con revelar una foto con dos mujeres y enviársela a mi novia", explica Daniel Sancho

La sentencia contra Daniel Sancho sostiene que el español tenía "intención de matar" a Edwin Arrieta

El caso de Daniel Sancho se mantiene abierto después de que su equipo jurídico confesara que va a recurrir la sentencia que le condena a cadena perpetua. Sin embargo, ahora sale a la luz la confesión que el español realizó en el interior de la sala, en la que señalaba un chantaje de Edwin Arrieta.

El programa 'En boca de todos' ha sido quien ha dado la exclusiva, al desvelar qué le dijo Daniel Sancho al juez en el interior de la sala. "Antes de viajar a Tailandia, nunca había tenido una relación sexual con Edwin. Nunca le he mandado una foto desnudo a su móvil. Yo no sabía si a Edwin le gustaba o no, no le invité a tener relaciones sexuales, pero se dio el caso", comenzaba relatando Daniel Sancho ante el juez.

La confesión de Daniel Sancho al juez: "Me siento mal, pero no culpable"

El detenido español llegó a detallar cuáles fueron las palabras de Arrieta y el chantaje emocional que dice haber vivido: "Edwin se acercó para estrangularme. Me amenazó con revelar una foto con dos mujeres y enviársela a mi novia. También con hacer daño a mi hermana y a mis seres queridos".

"Él me mordió la mano y por eso le di un puñetazo y es cuando se dio con la cabeza en el lavabo. No pedí ayuda porque estaba asustado. Me dijo que era una persona muy influyente", detallan en 'En boca de todos' sobre las palabras del Daniel.

Además, desde el programa de Cuatro, explica que Daniel Sancho dijo sobre el descuartizamiento de la víctima: "He trabajado como chef, tengo experiencia en el uso de cuchillos y tiré la mayoría de órganos en Koh Phangan". Por último, el preso español en Tailandia acabó pidiendo disculpas por el crimen y reitera suposición: "Me siento mal por lo que pasó, pero no culpable. Mis acciones fueron en defensa propia".

