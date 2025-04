Jaime nació hace 13 años junto a su hermana melliza. Tras el parto, los profesionales médicos detectaron un coágulo en su cerebro, aunque en un principio no le dieron importancia. "Me dijeron que no me preocupara, que se reabsorbería", recuerda su madre, María Ochoa Rodríguez. Sin embargo, a los siete meses, Jaime sufrió sus primeros espasmos epilépticos. "Dejaba de mantener el contacto visual, ponía los ojos en blanco y sus brazos se iban hacia atrás".