Quién es quién en el juicio por el crimen de Samuel Luiz en A Coruña: los cinco acusados

La acusación particular que representa a la familia de la víctima expuso durante el juicio de este miércoles, 16 de octubre, este contundente relato : “Oirán en la sala que nadie tenía intención de matar a nadie. Sin embargo si golpeas a una persona de manera continua durante seis minutos, el sentido común te dice que lo normal es que se produzca la muerte. Si no querían matarle, ¿Qué querían hacerle?”.

“Los hechos deben ser considerados asesinato y alevosía. No detuvieron el ataque. Todos los que se sientan aquí son autores de asesinato y en el caso de Kaio se amplía a robo con violencia. Al inicio de la agresión se apropió de su iphone. Pedimos que se aplique el agravante de discriminación sexual a dos de ellos. No juzgamos aquí si era o no homosexual, pero se refirieron a él con términos como maricón”.