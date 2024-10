Caso Agostina Rubini, desaparecida en Palma de Mallorca: la Policía centra la búsqueda de restos en dos depósitos de desechos

Los investigadores han cribado miles de toneladas de desechos en las últimas semanas y no ha encontrado ningún rastro claro de Agostina, salvo los restos óseos que fueron hallados en la incineradora de Son Reus y que siguen todavía pendientes de ser analizados, según indican fuentes como ' Diario de Mallorca '. La búsqueda de los restos de la joven no tiene fecha limite.

"Los trabajos continuarán hasta que tengamos claro que ya no hay nada que hacer. Estamos convencidos de que estamos buscando en el lugar correcto", subrayó el jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, el inspector Ángel Ruiz. Y es que se han realizado cribados de miles de toneladas de desechos desde el día 7 tanto en la zona de Son Reus, incluyendo una planta anexa, como en el depósito de Corral Serra, una planta ubicada en la carretera de Santa Margalida a Can Picafort, un lugar de almacenamiento de desechos salidos de la incineradora que no son reaprovechables.