La lucha de la familia de Juan José: piden su exhumación al enterarse de que fue agredido cuando determinaron que murió por infarto

Juan José Maqueda , un vecino de Salvaleón, Badajoz (Extremadura) , falleció el pasado 10 de agosto en Bancarrota , una localidad próxima, tras salir de un bar y caer desplomado . Los médicos, momentos después de confirmarse en fallecimiento, preguntaron a su familiares si tenía algún antecedente de fallo cardíaco, y uno de los hermanos admitió que sí, que uno de ellos fue operado hace ocho años. Entonces, los doctores, en un acto de buena fe y para no alargar la agonía de la familia, dieron por hecho que se trataba de un "infarto fulminante" , como constataron en un parte, y no practicaron autopsias.

Los seres queridos del difunto presentaron una denuncia , al considerar que pudo haber un responsable de su muerte, y pidieron exhumar el cuerpo para esclarecer si falleció o no a causa de los golpes en el bar . La jueza encargada del caso se lo denegó y, del mismo modo, la Audiencia Provincial. Ellos, lejos de rendirse, solo piden reabrir el caso y despejar todas las incógnitas alrededor del caso. "Estamos destrozados. Porque pusimos la denuncia y hasta la Guardia Civil nos apoya. Ve conveniente investigar el motivo por el que murió. Las autoridades judiciales nos han denegado la exhumación, y todo se basa en un parte médico. Estamos desesperados y angustiados porque no es justo ", señala Mari Carmen. Este jueves 11 de noviembre, en torno a una treintena de personas se han manifestado a las puertas del juzgado de Badajoz, en la Avenida de Colón, para pedir justicia bajo cánticos como 'queremos saber la verdad' o 'quiero exhumación'.

La familia indagó y decidió presentar una denuncia ante la Guardia Civil. Varias personas han prestado declaración por los hechos, pero no se podía investigar el cuerpo. Por ello, la familia reclamó al Juzgado de Jerez de los Caballeros la exhumación del cadáver, pero su petición fue desestimada. Apelaron, y la respuesta fue la misma: no había indicios que justificasen la diligencia que piden. Se ciñen al parte médico del infarto fulminante, según apunta Mari Carmen. Y no subrayan que se observaran signos de violencia.