La llamada más dolorosa de Mª José: comparte el desgarrador momento que sintió cuando le dijeron que su hijo había sido atropellado

"Bueno y hubo un momento de la llamada, incluso, que me dijo: no está muerto, por ahora", cuenta María José Jiménez, que denuncia lo violento que resulta una llamada así. "La persona que más quieres en la vida, descuelgas un teléfono y te dicen que se ha muerto, en ese preciso momento, que se va a morir", expresa.

Y confiesa que "lo único que pensaba es: no puedo vivir sin mi hijo, no puedo vivir sin mi hijo. Si hubiera estado sola, me voy con él". “Puedes descolgar un teléfono y te cambia la vida. Es que, además, por más que no quiera, lo revives todo”, dice.