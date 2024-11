Apuntan a que la muerte violenta de una pareja en Pantoja, Toledo, no es violencia machista

Los investigadores que se han hecho cargo de la muerte de una pareja en Pantoja (Toledo) con signos de criminalidad apuntan a que el suceso no se trata de un caso de violencia de género , según han informado fuentes de la Guardia Civil. Aday Sánchez nos cuenta en el vídeo que el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio este mediodía.

Si bien no parece que se trate de un caso de violencia machista, la Guardia Civil ha señalado que hasta que no se tengan los resultados de la autopsia no se podrá determinar de forma concluyente cómo se han producido los hechos.