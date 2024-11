La importancia que tiene la reforestación para reducir la huella de carbono: "Los árboles son la solución porque se comen estos gases"

Este viernes termina la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, la COP29 de Azerbaiyán . Todavía no hay acuerdo sobre el nuevo objetivo de financiación climática. No obstante, entre los principales asuntos tratados, nos fijamos en la huella de carbono , la cantidad de emisiones que liberamos a la atmósfera, de la mano del meteorólogo de Mediaset, Mario Picazo . Una medida de mitigación es la reforestación , pero antes hay que saber bien cuál es el verdadero volumen del problema.

Hay puntos de mucha atención, como EEUU, tras la victoria de Donald Trump. Hay que decir, eso sí, que si miramos a la huella de carbono per capita, los países citados no estarían en lo alto de la lista. Pero es un problema. Se acumula CO2 y seguimos reduciendo sumideros de carbono. Y nos referimos a las cifras de las grandes potencias, pero también hay un cálculo individualizado de lo que suponemos cada uno de nosotros. Es lo que se llama la huella de carbono. En España el nivel es decente . Porque los españoles emitimos más o menos unas 5,5 toneladas al año de CO2 . El dato es curioso, porque las mujeres tienen una huella de carbono inferior a los hombres. Y ¿de dónde viene la huella? Del transporte, de la alimentación y nuestra forma de vivir. Lo cierto es que la huella sigue muy elevada en muchos países de mundo y debemos reducirla.

El cambio climático afecta a los bosques. ¿Cómo afecta a nivel global? "Las estaciones de verano y primavera duran más. Entonces, las hojas salen más pronto y los árboles empiezan a absorber CO2 antes. Luego hay sequías, que hace que el árbol no tenga el agua que necesita para crecer y absorber CO2", comenta Marie Drouard, científica I+D de RETREE. "El cambio climático tiene un potencial de cambiar ecosistemas. De que ecosistemas, debido al rigor climático, no puedan subsistir en ciertas áreas", sentencia Javier González. Muchos suelos tienen un valor fundamental porque son esenciales para la lucha contra el cambio climático. Actúan como grandes sumideros, por lo que, cuanto más santos estén, más fértiles, más carbono absorberán. Y no solo eso, también protegen la biodiversidad y la potencian y ayudan contras las riadas, de modo que el agua no corra con tanta facilidad.