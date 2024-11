Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, reacciona a la macrodemanda que prepara Rodolfo Sancho

Como ha adelantado el portal ' Informalia ', planea interponer una macrodemanda contra numerosos medios de comunicación españoles al considerar que Daniel no era un personaje público en el momento cuando presuntamente mató y desmembró al cirujano colombiano, y cree que la información sobre el crimen debería haberse tratado de otra forma, sin identificar a su hijo. Una macrodemanda que los expertos en derecho creen que no tendrá demasiado recorrido judicial teniendo en cuenta que el propio Rodolfo Sancho ha protagonizado un documental en HBO Max hablando del caso, y sobre la que ahora se ha pronunciado impacable el abogado en España de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina .

Daniel Sancho fue condenado en el juicio a pagar a los Arrieta una cantidad de 106.000 euros en concepto de indeminización. Algo que, como explica su abogado, todavía no ha hecho: "Al anunciar recurso de apelación todavía no lo hemos recibido. Posiblemente también se pueda valorar si, en cuanto a la responsabilidad civil, se pudiera interponer algún recurso para que la misma se corrija. Así que podemos decir que todavía no se ha recibido ningún tipo de indemnización por el fallecimiento y que la familia de Edwin Arrieta en Colombia sigue viviendo momentos económicos muy difíciles". "Edwin era el sustento de la familia y sabemos que son personas jubiladas que no tenían ningún ingreso más allá de su pensión y Darling, que también trabajaba en el negocio familiar, ha tenido que reinventarse y salir adelante como ha podido" concluye el abogado Juango Ospina.