El valiente testimonio de una superviviente al duelo por suicido: ¿Cómo afrontar este golpe?

En una de las salas de la asociación Besarkada-Abrazo hay un cojín con la siguiente pregunta: "¿Cómo me siento?". “Aquí lo conocemos como el cojín mágico”, señala Sara Pérez Pizarro, psicóloga de esta asociación navarra que acompaña a supervivientes al duelo por suicidio de un ser querido.

Ella también tuvo que hacerse esa pregunta. No fue inmediata. Pasaron entre tres años y medio y cuatro para que se la planteara realmente tras la muerte por suicido de su padre en 2014. “En ese momento pude ser sincera. Había estado sobreviviendo, pero no era más que tapar y tapar. Sabía que estaba mal, pero mi trauma y mi estrés postraumático me hacían estar desconectada totalmente”, recuerda.