Barber, que en distintas ocasiones a lo largo de los últimos meses ha asegurado estar "soltera", ha hecho saltar todas las alarmas acerca de su posible reconciliación con Joseph Rodríguez , al que en reiteradas ocasiones ha acusado de no atender y de no ver a sus hijos todo lo que debería.

Para ella, los pequeños Bastian y Bosco están por encima de todas las cosas, por ello no ha dudado en tender puentes con su expareja. "Hablamos y yo me vine a pasar estos días con ellos, pero me quedo en otro sitio", aclara la canaria, que durante el día pasa tiempo con su ex, pero por la noche duerme sola. "Mis hijos están con sus hermanitas y su papi y nosotros nos vemos durante el día. Esquiamos juntos, comemos juntos, pero luego yo me quedo en mi hotel, solita y tranquila".