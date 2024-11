Jóvenes menores de 18 años, “el grupo en el que más está aumentando la violencia machista”

La joven de 15 años asesinada en Orihuela es la primera adolescente a la que su pareja ha arrebatado la vida este año, pero ya son 16 desde que hay registros. Seis de ellas no habían cumplido aún los 16 años, como informan en el vídeo Silvia Asiain y Ángeles Jiménez .

El amor romántico no es lo que escuchan y ese machismo se refleja también en la pornografía que algunos ven. “Les faltan herramientas para discernir lo que es real de lo que no lo es y la pornografía en Internet es una violencia que no puede normalizarse”, subraya la ministra de Igualdad, Ana Redondo.