Los mensajes de los compañeros de clase de Cloe, la menor asesinada por su exnovio en Orihuela: "Vuela alto, hermosa"

La población de Orihuela Costa , núcleo urbano perteneciente al término municipal de Orihuela, en Alicante, no encuentra palabras ante el asesinato de Cloe , la menor de 15 años a la que su exnovio, Samuel, otro menor de 17 , mató a puñaladas en un callejón este pasado domingo . Ambos son alumnos del IES Playa Flamenca, un instituto en el que la comunidad educativa, a pesar de no haber suspendido las clases, ha querido enviar un mensaje de apoyo a todos los seres queridos de la víctima.

Según explica Maite, "las cosas no pasan porque sí, hay un trasfondo detrás de todo esto y todas las muertes que se producen". "La educación en los colegios está abandonada respecto a este tema. Denunciamos desde hace mucho tiempo el consumo de pornografía temprano entre menores. Hace falta formación en las unidades de violencia de género de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y con las redes sociales no hay control, todo son opiniones y se dan como verdades", subraya la secretaria de la asociación, que asegura que "las cosas no funcionan porque no quieren, porque hay recursos, pero no se emplean bien". "Nos callan. Siguen asesinándonos y van a seguir asesinándonos", sentencia Maite. La Asociación de Mujeres de Orihuela Clara Campoamor, junto a otras asociaciones, ha convocado una manifestación para mostrar su repulsa por el crimen de Cloe y del resto de mujeres asesinadas en España y en el mundo.