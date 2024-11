España registra la cifra más alta de muertes por incendios en la última década

Los fuegos han marcado el 2023 como el año más catastrófico de la última década en nuestro país. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre se registraron 249 fallecidos a causa de incendios y explosiones, 173 de ellos en viviendas. Cifras que no se observaban con frecuencia desde finales del siglo pasado.

Los expertos tratan de concienciar a la población del riesgo de los incendios a través de simulacros y diversas iniciativas. Desde la APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos) proponen seguir una serie de pautas sencillas como, no sobrecargar las instalaciones eléctricas, en concreto los enchufes, no desatender velas, sartenes o planchas y no dejar chimeneas o estufas en combustión encendidas por la noche.