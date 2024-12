"QWERTYUIOP". Esta sucesión de letras, que es la primera línea de casi todo teclado occidental, fue el texto del primer correo electrónico jamás enviado, en 1971. Tuvieron que pasar más de dos décadas desde ese momento para que Internet se metiera en las redacciones y cambiara la manera de hacer periodismo en todo el mundo. “A ver cuándo se pasa esta moda de Internet”, decían los escépticos. Hoy la Universidad Complutense de Madrid organizó una jornada dedicada a celebrar que esa “moda” no solo no pasó, sino que cumple 30 años. El evento se llamó “Tres décadas del periodismo en Internet en España y el año 1 de la inteligencia artificial generativa” y se realizó en el marco de los festejos por los 15 años del Máster en Periodismo Multimedia Profesional que esa casa ofrece.

La inauguración estuvo a cargo de Ángel Luis Rubio Moraga, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información, junto a Jesús Flores, director del máster. Ambos dejaron en claro que no hay lugar para la nostalgia sino que la evolución de las tecnologías son importantes para el quehacer periodístico: “Decían ‘eso no es periodismo’ (por Internet) y ahora lo dicen con las redes sociales. Claro que es periodismo”, defendió Rubio Moreaga.

“Era difícil comprender lo que era Internet si no estabas usándolo”, comenzó Gumersindo Lafuente, que fue director de elmundo.es en su momento de mayor auge y liderazgo, desde el 2000 al 2006. Antes de eso, tal como contó, Internet era un vaticinio que a muchos les causaba risa: “En el año 94, un diseñador gráfico muy importante me había dicho ‘esto es algo que va a cambiar nuestras vidas y tu profesión’. Cuando lo comentó a los directivos, se rieron de él".

“Trabajaba en el Wall Street Journal cuando me dijeron que ‘esto de internet va a ser donde se hagan las mejores cosas’. Y por eso decidí entrar en ese mundo”, recordó Olalla Novoa.

Sobre esos tiempos todos coinciden en el recuerdo de un verdadero menosprecio hacia los que hacían periodismo digital. Similar al que se tiene ahora por las nuevas plataformas y la innovación en nuevas narrativas. “ Hay buen o mal periodismo, que se comunica con sus audiencias por todas las maneras posibles. Da igual si es en una revista de papel o en TikTok” , dijo Lafuente y contó que había algo más que en ese tiempo no vieron los directivos de medios: “Necesitábamos un equipo técnico para poder hacer buen periodismo”.

“Hay dos puntos fundamentales que estaban cuando empezó Internet y siguen estando ahora. Uno es el modelo de negocios, que ha sido fallido y no ha conseguido reconducirse. Y el otro es una propuesta de valor: ¿por qué tiene que haber medios ahora? Que se reafirme por qué es importante que estemos aquí. Por qué es importante que haya medios sólidos con redacciones sólidas y que puedan incorporar IA sin dejar sin trabajo a los periodistas. Que la IA ayude a los periodistas para que puedan volver a tomarse un café con las fuentes” , exigió Olalla Novoa y agregó: “La IA no va a ser un problema, debería ser un incentivo y una oportunidad”.

"A los estudiantes de periodismo les digo que salgan a la calle, que cojan el teléfono, que vuelvan a hacer periodismo. Que dejen a la IA picando código y que se vayan a la calle", pidió Ana Bueno ante la consulta que llegó a la mesa redonda titulada '¿Cómo serán los medios dentro de 15 años?', de la que participaron también Pepe Cerezo, director de Evoca Media, y Francisco Asensi, que trabaja en innovación en DeAPlaneta Entertainment. El desafío de responder a esa pregunta provocó distintos puntos de vista pero en algo coincidieron los tres: "Hay que educarse para discernir entre tanto ruido", dijo la directora de Contenido Digital de Mediaset en nombre de todos. "Saber discernir, saber si ese vídeo de TikTok es verdad. La audiencia tendrá que tener un criterio porque si no, no nos van a distinguir. Se confunde mucho. Hace falta educación y criterio porque la desinformación no para de crecer", advirtió.