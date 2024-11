La reina Letizia entrega a Pedro Piqueras el Premio APM al Mejor Periodista del Año 2023

Al recoger el premio, Piqueras ha recordado que, aunque se despidió de los informativos el pasado mes de diciembre, no lo ha hecho del periodismo, que "es tensión, y también análisis y prudencia". Aunque la polarización no es una novedad, el mítico comunicador ha destacado que fue en la campaña de las elecciones europeas cuando se desató la "cólera política", a lo que se unen los bulos: "Es como si todo valiera en una sociedad que intenta acorralar a la realidad". "No podemos permitirnos que la falsedad se convierta en la niebla que oculte el buen periodismo", ha explicado Piqueras.