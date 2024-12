Todo comenzó cuando un día contactó con él vía redes sociales y el falso Alborán no tardó en respnderle. Desde ese momento, ambos comenzaron una relación amorosa que ha llegado hasta hoy. 'TardeAR' ha podido hablar con ella en exclusiva para que nos cuente su historia y cómo se ha sentido en cuanto se ha enterado de que ha sido víctima de una estafa.

Y es que, Ana, enamorada hasta las trancas, le envió al falso Pablo Alborán 60.000 euros que le pidió. Y este se lo devolvió con un anillo de compromiso. "Me llamaba de día, de noche... y entablamos una amistad. Me da tarjetas de regalo, tarjetas de fans y no se qué historias", cuenta Ana, que confiesa que le hizo bizums casi durante un año.