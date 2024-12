'Los lobos madrileños de Wall Street' (así se hacen llamar los estafadores) han sido desmantelados ya por la Policía Nacional. Esta organización ha defraudado más de 50 millones de euros y no es esconden a la hora de festejarlo. Raúl confesaba que le cogieron con la "técnica de la venta perdida": "Estuvieron dos años llamando, pero un día me dijeron que si no me interesaba no me llamarían más. Ahí fue cuando caí".