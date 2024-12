Mayte y Antonio se han enterado de la misa en honor a las víctimas por los medios de comunicación y no a través de las instituciones

Yo, lo primero que he hecho es un listado de la gente que tenía que venir. Aquí eso no se ha hecho", cuenta Antonio muy decepcionado a las cámaras

La indignación de mujer que perdió a su padre en la DANA y no acude al funeral como protesta: "No me puedo sentar con los asesinos de mi padre"

Durante esta tarde, se ha homenajeado a las más de 200 personas que lamentablemente perdieron la vida en la trágica DANA en una ceremonia a la que han asistido diversas personalidades políticas, como Mazón, Isabel Díaz Ayuso o los reyes.

Sin embargo, aunque se haya realizado una misa en honor a todos ellos, tampoco hay que olvidar a todas aquellas personas que han ayudado a los afectados y los familiares que han tenido que lamentar muchas pérdidas. De hecho, muchos de estos vecinos se sienten frustrados por haber organizado una ceremonia y no haberles tenido muy en cuenta. Es el caso de Mayte y su primo Antonio, quienes han perdido hasta tres familiares tras las inundaciones y se han enterado de la misa por los medios de comunicación.

"Desde el minuto uno no se han soltado la mano porque nos dicen que solo se tienen ellos. Se sienten abandonados, están indignados porque se enteraron a través de los medios de comunicación de que se iba a celebrar hoy este funeral y nos han dejado acompañarles a recoger la acreditación", comenzaba la periodista.

Mayte comienza la conexión comentando que les han tratado bien cuando han ido a por la acreditación, aunque también afirman haber estado un poco "nerviosos" porque no sabían con lo que no se iban a encontrar. Además, confirman que se enteraron de la misa a través de los medios de comunicación: "Nada. A nosotros no nos han llamado. Al contrario, fueron los medios los que me hicieron llegar que había una misa para los fallecidos por la DANA".

"He sentido bastante indignación. La sentí ya con la administración política. Me he sentido muy abandonado y esperaba que con la institución eclesiástica nos sintiéramos acogidos espiritualmente. Para nada me he sentido acogido porque mi prima ha tenido que moverse por todos los sitios porque gracias a vosotros nos hemos enterado de que se hacía un funeral y queríamos venir por las almas de nuestras tres personas que nos han desaparecido", comenta muy mosqueado Antonio, primo de Mayte.