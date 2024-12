Una anciana de 87 años escapa de sus ladrones

A sus 87 años , esta anciana decidía enfrentarse a unos ladrones que entraron a su domicilio para robarle joyas por valor de 25.000 euros . Su nombre es Teresa , y no dudó en escapar en un descuido de los cacos. 'TardeAR' ha hablado con ella en exclusiva para conocer cómo vivió aquel episodio.

"Con un cuchillo en la mano, que cogió de la cocina. Me estaba amenazando. Que le diera el teléfono, el móvil, que le diera el mando de la alarma, que le diera los anillos... Y yo no le quise dar nada ", ha continuado Teresa.

"Vi que habían entrado por la cocina" , ha explicado. Y es que es precisamente ahí donde se encuentra unpunto ciego de las cámaras de seguridad que no habían descubierto hasta ahora: "Nos acabamos de dar cuenta de que es un punto ciego de la alarma", ha apuntado su hijo.

No obstante, Teresa ha lamentado haber perdido sus joyas, algo que le produce bastante tristeza: "Eran regaladas todas por mi marido, esto es lo que me duele más. El dinero me da lo mismo, pero las joyas sí...".