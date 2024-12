Las exmonjas clarisas de Belorado (Burgos) que en 2017 se encontraban en el monasterio de Derio, en Bizkaia, denunciaron que durante esa época se produjeron una serie de fenómenos extraños que ellas relacionan con una presencia maligna en el convento y que motivó que el Arzobispado de Bilbao realizará una investigación que concluyó que no existía ninguna certeza. Esta es una de las revelaciones que recoge un artículo publicado este pasado martes por "The New York Times" en el que hace un repaso por la situación de estas ya exmonjas que el próximo jueves 19 de diciembre tienen una primera cita judicial ante la demanda de desahucio presentada por el arzobispo de Burgos.