Mariela ha recordado con dolor el impacto de la noticia: "Fue un golpe muy duro, nadie nos lo esperábamos, siempre reía". También ha relatado cómo tuvo que ser ella quien informara a la madre de Chari: " Le di la noticia a su madre. Estaba en pijama, cocinando una tortilla de patata. Bajamos al ayuntamiento y ahí la policía le confirmó lo que había pasado. Se cayó al suelo". " No lo entendemos. Invitó a las niñas a hacer una pijamada y no mostraba miedo ni nada", ha subrayado ya que la noche anterior al asesinato, la hija de Mariela estuvo en casa de la víctima, lo que hace aún más incomprensible el fatal desenlace.

Mariela también ha revelado una conversación con el asesino confeso, apenas 20 días antes del crimen: "Me decía que se iba a matar si no hablaba con ella. Yo le dije que no pensase en tonterías y me juró que nunca iba a hacerle daño a Chari porque era el amor de su vida".