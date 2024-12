Sofía Cristo: "Estoy apoyando a mi madre, pero también sabiendo disociar para que no me afecte todo tanto"

La emisión de la primera parte de la entrevista que Bárbara Rey ha concedido al programa '¡De viernes!' hablando de la relación sentimental que mantuvo con el emérito cuando ya estaba casado con doña Sofía ha producido una gran cantidad de reacciones.

Algunos medios han publicado que Don Juan Carlos estaría estudiando junto a sus abogados las declaraciones de la exvedette con el fin de interponer demandas. Este miércoles, 'Vamos a ver' ha entrevistado a Mariángel Alcázar, periodista experta en casas reales, que nos ha dado su opinión sobre todo lo que está sucediendo entorno la emérito.

"Creo que esas informaciones de que el rey Juan Carlos va a tomar medidas y que sus abogados lo están estudiando no se corresponde con la realidad. No creo que esto sea una situación agradable para él, pero el emérito sabe toda la trayectoria y ahora Bárbara Rey la ha novelado. Evidentemente está basada en hechos reales, pero está haciendo casi una tragicomedia de lo que pasó", ha analizado Alcázar.

"Me parece que el rey tenía una relación de amistad entrañable o de relaciones íntimas, pero no me parece que Bárbara Rey sea una mujer que no supiera en ese momento cuál era su papel. El sentimiento que tenga es suyo y nadie se lo puede negar, pero ella estaba allí y sabía perfectamente que no era el amor de su vida", ha continuado analizando la experta en Casas Reales.

Sobre si estas entrevistas preocupan a la Casa Real, Mariángel Alcázar ha dicho: "Cada vez que sale un tema de estos evidentemente hace una pequeña grieta en la institución y en la familia, pero de ahí a que sea un tema que les preocupe y que piensen que va a manchar la figura del rey Juan Carlos... lamentablemente para él su figura ya está suficientemente contaminada y esto solo es una más".

Pocas horas antes de que Bárbara Rey rompa su silencio en el especial '¡De viernes!' que Telecinco emitirá esta noche a partir de las 22:00 horas y tras ver la primera reacción de su hermano Ángel Cristo Jr. con el que no mantiene ningún tipo de relación, Sofía Cristo se ha parado ante los medios de comunicación para contarnos cómo se encuentra.

Mientras que Ángel Cristo Jr. se ha mostrado en contra de esta entrevista, Sofía ha querido mostrarle su apoyo incondicional: "Está en su derecho. No ha quitado las demandas, eso que quede claro. Habrá quitado alguna que tenga que favorecer para poder hacer la entrevista y llegar a un acuerdo. Pero productoras, colaboradores, mi hermano... siguen demandados y que la gente no mienta", ha comenzado.

La hija de Bárbara Rey ha continuado explicando: "Claro que estoy apoyando a mi madre, pero también sabiendo disociar para que no me afecte todo tanto".

Sobre si su madre va a hablar de todos los temas o va a vetar alguno, Sofía ha respondido: "Es cosa de ella, yo la respeto y no me voy a meter. Solamente que espero que lo haga muy bien. Además, solamente hay un camino que yo lo he dicho siempre, que es que cuando estás tranquila y con la conciencia tranquila, no tienes que tener ningún miedo. Es como la veo, tranquila y con derecho a defenderse, que es un derecho del ser humano después de todo lo que le han hecho. La han vejado, humillado y han ejercido violencia sobre ella en todos los aspectos desde un medio de comunicación".

Antes de despedirse, Sofía ha pedido que la respeten: "Os pido que me respetéis porque necesito que me dejéis a un lado. Somos dos personas distintas y yo tengo mi vida".

Tras salir a la luz el bombazo, '¡De viernes!' conseguía, en exclusiva, la reacción a Ángel Cristo a la inminente entrevista de su madre : ''Me parece muy bien que hable, hablar es terapéutico. Mientras cuente la verdad me parece estupendo que se siente a hablar. No me preocupa nada mientras cuente la verdad''.