Además, para la investigación, la Policía tiene "varios canales de investigación" , tanto en relación con las personas como con las mujeres que en estas fechas pudieron estar embarazadas y de las cuales se esperaba que hubiesen dado a luz en estos momentos, en relación con su historial médico. Posteriormente se comprobará quién de estas mujeres ha dado a luz y quién no.

Nogales ha explicado que la madre puede que "no sea de Burgos, que no estuviese en Burgos, o que no hubiese pasado por un ginecólogo en su embarazo" y, por lo tanto, se descarta la muerte accidental.