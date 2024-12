En cierto estado de embriaguez, 'El Loco' no estaba en sus plenas facultades en la mañana de este viernes. Aunque estaba previsto que hoy contestase a todas las partes y tenía preparada su declaración, su abogado, al ver que no podía ni articular palabra, ha preferido que solamente respondiese a dos preguntas. "Se le entendía de una manera regular. Podía hablar, pero no para declarar en una sala en la que se te está juzgando por asesinato y por el que se te piden 18 aós de cárcel", nos ha contado la reportera de 'Vamos a ver'.