La lucha incansable de Ithaisa Suárez , madre de Yéremi Vargas , continúa casi dos décadas después de la desaparición de su hijo, ocurrido en 2007 cuando tenía solo siete años. Esta semana, Suárez ha vivido uno de los momentos más tensos en su búsqueda de justicia: un cara a cara con Antonio Ojeda , alias ' El Rubio' , principal sospechoso del caso. Ithaisa ha intervenido este lunes en ' Vamos a ver' para compartir cómo fue este enfrentamiento y suplicar por respuestas . Joaquín Prat, presentador del programa, no ha dudado en mostrar su apoyo a la madre y condenar al sospechoso.

En 'Vamos a ver', Ithaisa nos ha contado cómo fue el enfrentamiento con 'El Rubio'. Sobre en qué momento está la investigación de la desaparición de Yéremi, reabierta en el año 2021, nos dijo: "Por parte de mi abogado parece ser que va bien. Yo confío plenamente en él, pero me da mucha impotencia que ese hombre esté fuera cuando ya se sabe lo que ha hecho con el otro menor. Yo intenté estar tranquila, pero en el fondo tenía ganas de hacer cosas que mejor no digo. Es un pederasta y está probado que es el culpable de la desaparición de mi hijo", continuó en directo.

Hay gente que dice que está enfermo y os puedo asegurar que ese hombre enfermo no está porque de la forma que subía las escaleras y con esa velocidad... ni yo. La energía que tenía en ese cuerpo no era normal", añadió explicando la madre de Yéremi Vargas. "Sabemos que es él porque nadie sabía lo de la coloración de mi hijo o la ropa exacta que llevaba. Encima hizo lo mismo con otro niño, echándole las culpas a otras personas que no tienen nada que ver", siguió denunciando.