Miguel vio como una mujer estaba " temblando " el pasado sábado cerca de donde vivía en Marratxí , Mallorca. No sabía que le pasaba y pensó en socorrerla. Pero, de un momento a otro le dicen que había un cadáver a pocos metros. " No me imaginaba lo que había ahí ", ha dicho en directo en 'TardeAR'.

'TardeAR' también ha podido contactar con la tía del fallecido. "Yo también siento mucho lo que ha pasado, pero no podemos dar declaraciones y no podemos decir nada porque no sabemos nada, quien realmente tienen que hablan son sus padres. Nos gustaría que tengan su duelo ellos y estén tranquilos hasta que no se termine la investigación no se pueden hacer declaraciones. Mi hermano no está para hablar y mi cuñada tampoco", ha aclarado.